Thiago, positivo por COVID-19

El centrocampista español del Liverpool Thiago Alcántara se perderá el duelo contra el Tottenham Hotspur después de dar positivo por COVID-19.

El internacional español se encuentra ya aislado y no podrá jugar el encuentro de este domingo contra el Tottenham Hotspur en Londres.

Thiago se une a sus compañeros Curtis Jones, Fabinho y Virgil Van Dijk, que también dieron positivo esta semana.

El capitán del Liverpool, Jordan Henderson, también se perderá el encuentro por enfermedad, aunque por ahora se descarta que sea COVID-19, ya que ha dado negativo en los test.

Thiago Alcantara will miss this afternoon’s Premier League fixture with Tottenham Hotspur after registering a suspected positive test for COVID-19.



Jordan Henderson is also absent because of illness, but has registered a negative test for COVID-19.