El técnico del Chelsea denuncia amenazas de muerte; envían una cabeza de cerdo a la sede de la Sampdoria

La prensa inglesa destaca este sábado las amenazas de muerte que ha recibido Graham Potter, técnico del Chelsea, y que también han ido dirigidas a su familia. El club blue no vive un gran momento y marcha décimo en la Premier con 31 puntos, a 11 de los puestos Champions League que cierra el Tottenham.

Este viernes Potter reconocía en rueda de prensa los desagradables comentarios que está recibiendo: "A pesar de que he tenido apoyo, he recibido algunos correos electrónicos no muy agradables que quieren que muera y que mis hijos mueran, así que obviamente no es agradable. El tema para mí es, 'OK, ¿cómo me comporto?' Eso es a lo que siempre recurro. Cuanto más alto vas, más presión tienes sobre cómo eres como persona", dijo.

"Quiero tener éxito aquí, pero las amenazas no son nada agradables. Puedes responderlo de dos maneras. Podría decir que no me importa, pero sabrías que estoy mintiendo. A todos les importa lo que piense la gente, porque estamos programados para estar conectados socialmente. Pregúntale a mi familia cómo ha sido la vida para mí y para ellos. No ha sido nada agradable. Entiendo que los aficionados se van a casa y están molestos porque el equipo no está ganando, pero les aseguro que mi vida durante los últimos tres o cuatro meses ha sido bastante desagradable, aparte del hecho de que estoy muy agradecido por esta experiencia. Solo tienes que dejarlo de lado y, afortunadamente, es un incidente aislado y podría provenir de cualquier parte. No es agradable. Aceptas las críticas, aceptas que te abucheen si pierdes, aceptas absolutamente lo que se te presente. Pero hay una línea...", lamentó el entrenador del Chelsea.

Mandan una cabeza de cerdo al expresidente de la Sampdoria

Una caja de cartón (dirigida al expresidente de la Sampdoria Massimo Ferrero y al abogado Antonio Romei, miembro de la actual junta directiva) con una cabeza de cerdo dentro de una bolsa transparente ha aparecido en la mañana de este sábado en la puerta de la sede de la Sampdoria en Génova.





El mensaje que acompañaba al paquete era amenazador: "Massimo Ferrero y Antonio Romei, las próximas cabezas serán vuestras". La policía ya está investigando quién puede haber detrás del envío, que no es el primero de estas características que recibe un equipo en descenso, con la salvación muy complicada y con alto riesgo de sufrir impagos.

Hace unas semanas se recibió en las oficinas del club un sobre dirigido al expresidente que contenía una bala. Las pesquisas no han conseguido identificar a los autores hasta la fecha.