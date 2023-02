Tebas, sobre las infracciones del City: "Es increíble que la Premier haya tardado tantos años en darse cuenta"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que "es increíble" que la Premier League "haya tardado años en enterarse" de los presuntos incumplimientos del 'fair play' financiero por parte del Manchester City.



"El 5-9-2017 denunciábamos en Soccerex Manchester los incumplimientos del Manchester City y del París Saint-Germain del fair play financiero. Es increíble que la Premier League haya tardado años en enterarse. Denunciamos que hay más casos ¿Tardarán tantos años también?", señaló Tebas a través de las redes sociales.

El Manchester City, acusado por la Premier de numerosas infracciones de las reglas financieras Las acusaciones están relacionadas con la información financiera sobre beneficios, remuneración de entrenadores y jugadores y cooperación con las investigaciones de la Premier. 06 feb 2023 - 11:42

El 5-9-2017 denunciabamos en Soccerex Manchester los incumplimientos del @ManCity

y @PSG_espanol del fair play financiero. Es increible que la @premierleague haya tardado años en enterarse. Denunciamos que hay más casos ¿tardarán tantos años también? ????https://t.co/eQEU2n4UOL — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) February 6, 2023

La Premier League acusó este lunes al Manchester City de irregularidades financieras en sus cuentas.



Según explicó la competición en un comunicado, el Manchester City no proporcionó "información veraz" sobre diferentes temas como el sueldo del entrenador durante cuatro años, los ingresos del club, incluidos patrocinios; además de no haber cumplido la regulación de la UEFA en cuanto a 'fair play' financiero y licencia, ni la de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad.



La Premier también acusó al club inglés de no haber dado la "información y documentos necesarios" para la cooperación de la investigación entre 2018 y 2023.



Las acusaciones, referidas al período entre 2009 y 2018, han sido derivadas a una comisión independiente, que se encargará ahora de investigarlas. No hay una fecha fijada para ello.



El club de Mánchester ya fue investigado por la UEFA y sancionado por un periodo de dos años sin poder participar en competiciones europeas en 2020 por quebrantar las reglas del 'fair play' financiero entre 2012 y 2016. Sin embargo, esta sanción fue levantada por el Tribunal de Arbitraje Europeo y nunca entró en vigor.



El City, club histórico de Inglaterra, fue comprado en 2008 por el fondo de inversión de Abu Dabi, lo que supuso un espaldarazo económico para el proyecto, que ha desembocado en los últimos quince años en la conquista de seis Ligas, dos Copas de Inglaterra y seis Copas de la Liga.