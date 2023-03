Varios fans del Groningen agreden a sus propios jugadores en pleno partido

Lamentable suceso el que ha ocurrido en la liga holandesa, en el encuentro entre Groningen y Heerenveen, y que ha provocado que se haya suspendido el partido que el Heerenveen iba ganando 0-2. Varios aficionados del Groningen han agredido a sus propios jugadores debido al enfado por el resultado, teniendo en cuenta que es un derbi.

En concreto, Jetro Willems, defensa de los locales, recibió un puñetazo de un aficionado en la grada tras intentar calmar los ánimos, lo que provocó que luego se formase una tangana mayor y que el partido no se pudiese reanudar. Una tensión que viene debido a la mala situación clasificatoria del equipo, incluso con un cambio de entrenador para la próxima temporada que no ha sentado bien en el Groningen.

Un partido que ha estado parado durante un largo tiempo y que increíblemente se ha podido reanudar, no sin mucha tensión entre esa parte de la grada y los jugadores. "Esto no puede estar pasando Es algo extraño, no tengo mucho que decir al respecto. No puedes hacer esto", aseguró el portero y capitán del Groningen, Verrips, a la televisión oficial tras el partido. Un suceso que nunca gusta ver, y que ha provocado la indignación en los Países Bajos.