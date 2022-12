El suegro de David Alaba es uno de los implicados en el fallido golpe de estado en Alemania

Sorpresa en la sociedad alemana después de que se hayan conocido más nombres de los 25 implicados en el fallido golpe de estado que la extrema derecha estaba planeando dar en el país. Uno de los últimos en salir ha sido el del famoso chef muniqués Frank Heppner, que curiosamente es el suegro del central austriaco del Real Madrid David Alaba.

Frank Heppner es un cocinero de 62 años conocido como el 'Gordon Ramsay' alemán. Según informa el diario 'Bild', los investigadores creen que el chef era un miembro de alto rango del ala militar del grupo de conspiradores y se iba a hacer cargo de las cantinas del nuevo Reich alemán, siendo el encargado de abastecer a la tropas. La idea de los detenidos era la de asaltar el parlamento alemán para ejecutar al canciller e instalar en su lugar al príncipe Enrique XIII.

Heppner fue arrestado en la lujosa estación de esquí austriaca de Kitzbühel, donde posee un restaurante.Ha ejercido de jefe de cocina en varios hoteles de lujo, ha diseñado el menú para el hotel Hilton International de Seúl y ha dirigido la cocina del restaurante Mark's, galardonado con una estrella Michelin, en Múnich.

Shalimar Heppner, su hija, es una modelo de 28 años y está casada y tiene un hijo con David Alaba, defensa del Real Madrid. La pareja se conoció en 2017, pero no fue hasta un año después cuando hicieron pública su relación acudiendo juntos al Oktoberfest. Ambos tienen un hijo de tres años nacido en el año 2019, del que no han revelado su nombre ni tampoco han mostrado su rostro. Los representantes del defensa austriaco no han querido hacer ningún comentario sobre la detención de su suegro.