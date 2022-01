El St.Pauli sorprende al Dortmund y lo echa de la Copa de Alemania

El St.Pauli, líder de la segunda categoría del fútbol alemán, dio la gran sorpresa en octavos de final de la Copa de Alemania al eliminar al Borussia Dortmund con una victoria por 2-1. Con el Bayern ya eliminado, el Dortmund era el favorito de la competición pero hoy no pudo con el modesto St.Pauli.



El St.Pauli se fue en ventaja muy pronto, en su primer avance en el minuto 4, por intermedio de Etienne Amenydo que marcó desde corta distancia tras una buena combinación por la banda derecha. El plan del St.Pauli era buscar avances rápidos tras recuperar la pelota, tratando de superar la presión adelantada del Dortmund y en el primer intento llegó el gol. El Dortmund luego tuvo una fase en la que pareció cerca del empate. Thorgan Hazard tuvo una gran ocasión en el minuto 7, pero perdió el mano a mano ante el meta Dennis Smarsch.



Luego en 18 Smarsch tuvo dos buenas paradas consecutivas ante Marco Reus y otra vez ante Hazard y poco después Erling Haaland remató por encima de la portería desde buena posición. Sin embargo, después el Dortmund pareció perder el rumbo y en el resto de la primera parte no volvió a encontrar el camino al área. Haaland parecía a buen recaudo y en los intentos de avances siempre fallaba un pase en el último tercio. En el 40 llegó el segundo gol del St.Pauli, marcado en propia por puerta por el belga Axel Witsel cuando trataba de interceptar un centro de Guido Burgstaller que buscaba a Amenydo, que estaba listo para rematar.



En la segunda parte el Dortmund tuvo poco más de diez minutos de sufrimiento, con un St.Pauli que lograba cerrarle el camino a la portería y que en el 54 incluso logró tener una buena ocasión con un cabezazo de Burgstaller que el meta Gregor Kobel desvió a saque de esquina. En el 58 el Dortmund volvió al partido gracias a un penalti sancionado por el VAR tras una mano de Medic dentro del área.



Haaland asumió el cobro y marcó. Pero después no vino mucho más. El St.Pauli lograba neutralizar la mayoría de los intentos del Dortmund en el centro del campo. El Hamburgo también se metió en cuartos, al derrotar en los penaltis al Colonia por 3-4, el Karlsruher SC se impuso sobre el 1860 Múnich por 0-1 y el Bochum le ganó al Maguncia por 3-1.



Los otros partidos de octavos se juegan mañana y son Hannover-Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig-Hansa Rostock, Hoffenheim-Friburgo y Hertha-Union Berlín.