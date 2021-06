El Schalke 04 bromea con Bale e intenta seducirle con un campo de golf para conseguir su fichaje

Este sábado en el Parken de Copenhague, durante el partido de octavos de final de la Eurocopa 2020 entre Gales y Dinamarca que se llevaron los daneses por 0-4, un grupo de aficionados posaron con una pancarta en la que se leía en inglés: "Ven al Schalke 04 Bale".

El club alemán recogió el guante lanzado por sus aficionados y pese a que la próxima campaña militará en la Bundesliga 2 después de muchas temporadas en la máxima categoría del fútbol teutón lanzó su curiosa propuesta a Bale para que haga las maletas y recale en Gelsenkirchen. Como amante del golf que es el galés intentaron conquistarle con la imagen del campo de este deporte que hay en la ciudad.

