Santi Cazorla renueva un año más con el Al Sadd

El club Al Sadd, el actual ganador de la Liga de Fútbol catarí, anunció este domingo la renovación de los centrocampistas Santi Cazorla y Rodrigo Tabata por una temporada más.



"Santi Cazorla ha firmado una renovación de contrato por un año con el Al Sadd hasta 2023", indicó la entidad en su cuenta oficial de Twitter, que también afirmó que el centrocampista brasileño Rodrigo Tabata renueva por otra temporada más.

