El Al Sadd anuncia el fichaje de Santi Cazorla

Días después de anunciar su adiós al Villarreal, Santi Cazorla ha sido recibido con los brazos abiertos en el Al Sadd. A través de sus redes sociales, el club qatarí le ha dado la bienvenida al jugador asturiano. "Bienvenido Santi a nuestro club. Desearte todo lo mejor y que podamos conseguir muchos títulos juntos. ¡Muchas gracias!", es el mensaje con el que ha sido presentado Cazorla a su nueva afición.

En el Al Sadd, Santi Cazorla se reencontrará con Xavi, actual entrenador del equipocatarí, con el que renovó recientemente hasta 2021. El exjugador del Villarreal y el ex de FC Barcelona, coincidieron vistiendo los colores de la Selección española. Juntos, conquistaron la primera Eurocopa que inició el glorioso camino de España entre los años 2008 y 2012, que terminarían con los títulos de dos Eurocopas y un Mundial. En ambos campeonatos europeos estuvo Santi, mientras que Xavi fue pieza clave en las tres copas.

Santi Cazorla llega al Al Sadd tras finalizar su tercera etapa con el Villarreal, rindiendo a un gran nivel durante dos temporadas y demostrando que todavía atesora mucho fútbol en sus botas, tras recuperarse de la lesión en el tendón de Aquiles que casi le cuesta la retirada.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!����@19SCazorla@qatarairwaysar@pumafootballpic.twitter.com/9c2hEcRGy7