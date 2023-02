Rummenigge, sobre el 'caso Negreira': "No me sorprende, cuando jugaba en España tenía una sensación extraña"

El 'caso Negreira' sigue coleando en los últimos días, debido a la gravedad del asunto. Los clubes de Primera y Segunda División, excepto Barça y Madrid, firmaron una carta en la que pidieron depurar responsabilidades por lo ocurrido, en un asunto que sigue creciendo en importancia por cada día que pasa.

Sobre este asunto ha hablado una figura importante en el fútbol europeo: Karl-Heinz Rummenigge. El antiguo Director General del Bayern y actual representante de la Asociación Europea de Clubes ha expresado su preocupación al respecto en una entrevista con 'Il Corriere dello Sport', en la que se muestra muy claro.

"Créeme que cuando leí la noticia me empecé a reír. Y no me sorprende, porque cada vez que jugábamos en España, tenía una sensación extraña", señala el exjugador del Bayern de Múnich. En ese momento, el entrevistador le dice a Rummenigge que no se trata de un asunto europeo, sino nacional, algo a lo que también responde el exdelantero.

"Son cosas inaceptables que no afectan solo a los torneos nacionales. El tema del arbitraje debe de abordarse con seriedad y respeto", añadió Karl-Heinz Rummenigge al ser preguntado por la noticia que tanta trascendencia ha tenido.

Por último, trató el tema de la Superliga y el fútbol europeo. "La nueva propuesta de la Superliga de 80 equipos no tiene sentido. El fútbol no aguantaría un vuelco tan radical. Pero hay que cambiar, y rápido, el Fair Play financiero. Tendría que ser más estricto. Los clubes están bajo presión por los fans y los medios. Por ejemplo, mira a la Juve. Marcó un gol en propia puerta sensacional. No me lo podía creer, nunca en mi vida había visto algo así".