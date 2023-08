Rummenigge considera "normal" el beso de Rubiales por las emociones al ganar el Mundial

El exinternacional alemán Karlheinz Rummenigge considera "normal" el beso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso y dijo que era algo producto de la emoción y que no debe exagerarse con las reacciones.



"Creo que no hay que exagerar. Cuando uno es campeón del mundo hay emociones y lo que el hizo, me perdonan, es algo que está completamente en orden", dijo Rummenigge en un acto de la revista 'Sport Bild'.

Diskussion auch beim SPORT BILD-Award - Spanien-Kuss spaltet deutsche Sport-Promis https://t.co/9CYddL7iW9#sportbild — SPORT BILD (@SPORTBILD) August 21, 2023

"Recuerdo que la última vez que ganamos la Liga de Campeones besé a varios jugadores, aunque no en la boca. En el fútbol hay emociones", agregó el dirigente del Bayern Múnich.



La declaración de Rummenigge contrasta con la mayoría de las reacciones que ha habido en Alemania que han sido de condena a Rubiales.



Durante el mismo acto la ex-directora administrativa de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), Donnata Hopgen, expresó una opinión contraria a la de Rummenigge. "Si es algo que no es deseado por ambas partes es un comportamiento problemático. Eso no se puede pasar por alto y creo que se ha comentado debidamente", dijo.



"Puede ser una agresión y parece haberlo sido", agregó.