Rooney dimite como técnico del Derby County

Wayne Rooney ha dimitido como entrenador del Derby County, después del descenso del equipo a League One.



"He seguido a lo largo del verano cómo está yendo la situación del club respecto a la propiedad del mismo. Me he reunido con los administradores para informarles de mi decisión de abandonar el club. Me han intentado convencer de lo contrario, pero mi decisión estaba tomada", dijo Rooney en un comunicado.









El Derby County, que fue sancionado duramente la temporada pasada por sus problemas económicos, se encuentran en un proceso de venta, a la espera de que alguien compre el club.



"Mi tiempo aquí ha sido una montaña rusa de emociones, con puntos álgidos y bajos, pero tengo que decir que he disfrutado del reto. Creo que el club debe ser dirigido con alguien con energías renovadas y que no se haya visto afectado por lo que ha pasado en los últimos 18 meses. Recordaré mi tiempo en el Derby con mucho cariño. Nunca olvidaré lo que he vivido aquí", aseguró el exjugador del Manchester United.



Rooney llegó al Derby County en 2020, como jugador-entrenador y finalmente asumió el cargo de técnico para salvar al conjunto la temporada pasada. Las sanciones de puntos de esta campaña terminaron relegando a los 'Rams' a la League One