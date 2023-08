Roberto Mancini, nuevo seleccionador de Arabia Saudí

Roberto Mancini se ha convertido en nuevo seleccionador de Arabia Saudí, dos semanas después de presentar la dimisión como técnico de Italia, con contrato hasta 2027.

I am excited to announce that I am joining the Saudi Arabia Football Federation as Head Coach of the National Team. I am delighted and honored to have been selected for such prestigious role, as a sign of appreciation and recognition for all the work done during these years. pic.twitter.com/lW2pF0rVar