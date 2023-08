Se retira Ben Foster, exportero del Manchester United

El Wrexham, el club galés del actor Ryan Reynolds, ha anunciado esta mañana en un comunicado la retirada del fútbol profesional de su portero y ex del Manchester United, Ben Foster.



Foster, de 40 años, salió del retiro, se unió al Wrexham en marzo de este año tras la lesión de Rob Laiton y fue clave en el ascenso la pasada temporada a la cuarta división inglesa, la League Two, hito que le valió al club para renovar al portero una temporada más.

?? Ben Foster on his decision to retire from professional football ??



??? #WxmAFCpic.twitter.com/PV0ZXOXXjz — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) August 21, 2023

"La verdad ... es que mis actuaciones esta temporada no han alcanzado el nivel que me exijo a mí mismo y siento que ahora es el momento adecuado para retirarme.", ha dicho Foster.



Ha hablado también de cómo para tomar esta decisión. "Lo primero que tenía en mente no era sólo lo mejor para mí, sino también para el club, y tomar la decisión ahora da al club la oportunidad de evaluar sus opciones antes de que se cierre el plazo".



"Wrexham siempre tendrá un lugar especial en mi corazón", ha añadido.



Por otra parte, su ya ex entrenador Phil Parkinson ha alabado el cómo "Ben ha sido un profesional ejemplar en el Wrexham".



"Estoy seguro de que hablo en nombre de todos cuando le agradezco su contribución, que fue mucho más allá de aquella magnífica parada del penalti contra el Notts County que nos ayudó a ascender la temporada pasada", asegura Parkinson.



Ben Foster se retira tras más de 500 partidos disputados como profesional y habiendo disputado 8 partidos como internacional con la selección inglesa.