Esta semana ha colgado las botas uno de los fichajes menos rentables de los últimos años en el fútbol español. El camerunés Alex Song ha anunciado su retirada a los 36 años después de una carrera que arrancó en la Premier League y finalizó en el desconocido Arta Solar 7 de Yibuti.

Alex Song desembarcó en Barcelona en el tramo final del mercado veraniego de 2012. El club azulgrana pagó casi 20 millones de euros al Arsenal por un jugador que podía fichar de mediocentro y central y venía para competir con Busquets en el puesto de pivote tras la salida de Seydou Keita.





Titular indiscutible en los gunners de Arsene Wenger, se estrelló en la Ciudad Condal a pesar de que las expectativas estaban muy altas. No cuajó en ninguna de las dos posiciones y disputó 65 partidos en dos temporadas para acabar marchándose cedido al West Ham dos años seguidos hasta que en 2016 finalizó su contrato como azulgrana y se enroló en Rusia en las filas del Rubin Kazan.

Song fue muy sincero sobre su pasó por Barcelona y confesó que desde el primer momento sabía que iba a jugar poco en el Camp Nou, pero que le daba igual porque el quería ganar dinero: "Ya me lo dijo el director deportivo, pero a mí no me importaba porque con lo que iba a ganar sería millonario". El camerunés ha finalizado su carrera en el modesto Arta Solar 7 de Yibuti donde ha jugado los últimos 3 años.