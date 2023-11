El Milan vuelve a las andadas

El Milan, que dejó escapar una ventaja de dos goles y sufrió en los compases finales ante el Lecce (2-2), tras una primera mitad que tuvo controlada, tiró por la borda las buenas sensaciones que consiguió tras su victoria ante el PSG y salvó un empate que alarga su mala racha en la Serie A, en la que lleva cuatro jornadas sin ganar.

