El Inter doblega al Atalanta y refuerza su liderato; Derrota del Milan ante el Udinese

Atalanta, 1 - Inter, 2

Ganador de cada uno de sus cinco partidos como visitante, el Inter reforzó su liderato de la Serie A con una victoria de altura en un terreno de suma exigencia, el estadio Gewiss de Bérgamo, donde superó al Atalanta con un discutido penalti, un golazo de Lautaro Martínez y una parada en el tramo final de Yann Sommer para trasladar la presión a sus rivales directos (2-1).

A la espera del desarrollo del resto de la jornada, por ejemplo, son cinco puntos de ventaja sobre el segundo de la tabla, la Juventus, que visita este domingo a la Fiorentina, pero, sobre todo, son la demostración de la firmeza del líder, que ha ganado nueve de sus once retos en este curso en el campeonato italiano, con cuatro triunfos en sus últimas cinco citas.

No es fácil ganar en Bérgamo. No había perdido el Atalanta en todo este curso en su campo. Ni en la Serie A ni en la Liga Europa. De hecho, ni siquiera había encajado un solo tanto ante su público, hasta este sábado, hasta la visita del Inter, que no ganaba allí desde 2018 y que tan solo ha vencido en sus visita a ese rival en cuatro de sus últimos 24 duelos allí.

Milan, 0 - Udinese, 1

Derrotado por un rival que en diez partidos no había ganado, en su propio estadio, el Giuseppe Meazza, incapaz de poner en aprietos a su adversario, el Milan entró en crisis tras salir malparado en la visita del Udinese que selló su primer triunfo del curso con un penalti transformado por el argentino Roberto Pereyra y sostenido al final por su portero Marco Silvestri.

No hubo noticias de Oliver Giroud; menos aún del serbio Luka Jovic. Tampoco, en exceso, de Rafael Leao, voluntarioso pero excesivamente aislado. Tuvo que recurrir Stefano Pioli a Ruben Loftus Cheek ya con el marcador en contra y, a la desesperada, al argentino Luka Romero porque el partido se le iba.



Un punto de nueve en la Serie A, una sola victoria en seis encuentros oficiales entre todas las competiciones delatan las dudas de un equipo que pudo sufrir un daño mayor. A los nueve minutos Pereyra ya pudo poner el choque del lado visitante, que arrastraba cuatro empates seguidos antes de llegar a San Siro.

Salernitana, 0 - Nápoles, 2



La visita al campo de la Salernitana, al Estadio Arechi, recinto del colista, fue balsámico para el Nápoles que obtuvo un triunfo necesario para acumular buenos resultados y mantenerse en la carrera por el liderato de la Serie A.

Los tres puntos obtenidos ante el conjunto de Filippo Inzaghi, que aún no conoce la victoria y permanece anclado en la cola de la clasificación, maquilla el panorama del Nápoles que encuentra antes los marcadores positivos que el buen juego.

Así ocurrió ante el Salernitana en su compromiso de la undécima jornada, antes de su duelo europeo contra el Union Berlin, en la Champions, para afianzarse en la segunda plaza del grupo y mirar de cara a los octavos.

No necesitó de su mejor versión el cuadro del francés Rudi Garcia que eleva a tres los partidos sin perder. Diez puntos de doce en juego elevan la perspectiva napolitana, que se instala entre los cuatro primeros a cuatro puntos del líder, el Inter.

Fue una tarea sencilla para el Nápoles que pudo obtener un marcador más amplio con algo más de acierto y menos inspiración del meta local, el mexicano Guillermo Ochoa que nada pudo hacer al cuarto de hora, cuando el eslovaco Stanislas Lobotka robó un balón en la salida del Salernitana, lo envió a Giacomo Raspadori que tuvo una finalización impecable para adelantar a lso visitantes.

El Salernitana acusó el mazazo. Fue el momento napolitano que pudo ampliar su ventaja con un tiro de Mqtteo Politano que salvó Ochoa. El propio atacante buscó el gol en la segunda parte pero su tiro dio en el poste.

El ataque de Rudi Garcia se topaba una y otra vez con Ochoa que evitó el segundo en una acción de Piotr Zielinski a la hora de juego. Pero el mexicano sacó el balón del fondo de la portería a ocho del final, cuando el macedonio Eljif Elmas tomó la pelota dentro del área y desde el vértice izquierdo ejecutó un chut raso que pasó por debajo del meta de la Salernitana.

Otros resultados:

Bolonia, 1 - Lazio, 0