El Arsenal aprovecha la derrota del Tottenham; Lindelof revive al United

Dos goles del Wolverhampton Wanderers en el tiempo de descuento, uno de ellos de preciosa factura de Pablo Sarabia, alargaron el tropiezo del Tottenham Hotspur, que con sus bajas y sancionados, cae derrotado por segunda jornada consecutiva y se olvida del liderato de la Premier League (2-1).

