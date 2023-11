West Ham y Newcastle dan la sorpresa ante Arsenal y United; Liverpool y Chelsea, clasificados

El Arsenal de Mikel Arteta se ha quedado sin Copa de la Liga. El West Ham United, con más efectividad que otra cosa, eliminó a los 'Gunners' (3-1) en octavos de final y les deja sin la posibilidad de avanzar en el primer título importante de la temporada.

Con un gol en propia puerta de Ben White, un buen tanto de Mohammed Kudus y otro de Jarrod Bowne, los 'Hammers' se meten en cuartos de final y obligan al Arsenal a centrarse en los otros tres títulos en los que siguen vivos, la Premier League, la FA Cup -que aún no ha comenzado para ellos- y la Champions League.

Es una constante, pero este Manchester United, lejos de levantar cabeza, no para de hundirse. En la repetición de la pasada final de la Copa de la Liga, el Newcastle United vengó su derrota, apagó Old Trafford con otra goleada (0-3) y deja el proyecto de Erik Ten Hag en la lona.

Solo queda preguntarse si le queda crédito al técnico holandés, que tiene al United fuera de la Copa de la Liga, que perdió por goleada el derbi ante el Manchester City (0-3), que es octavo en la Premier League a once puntos del líder y que protagonizó su peor inicio en la historia de la Champions League, tras solo ganar al Copenhague en tres partidos.

La derrota ante el Newcastle United, la última muesca en el triste historial del United esta campaña. Abucheos al descanso, broncas entre jugadores y una insultante superioridad del Newcastle provocó otra lúgubre noche en el Teatro de los Sueños, que se ha acostumbrado ya a vivir entre pesadillas.

Darwin Núñez marcó por tercer partido consecutivo y metió al Liverpool en los cuartos de final de la Copa de la Liga a costa del Bournemouth de Andoni Iraola (3-1), que ahora podrá centrarse en su verdadero objetivo de la temporada: salvar la categoría.

Nunez’s stunner sends us into the #CarabaoCup quarter-finals ??

