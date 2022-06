Hungría aplasta a una irreconocible Inglaterra; Alemania destroza a Italia

La cuarta jornada de la Liga de las Naciones deparó una goleada de Alemania sobre Italia (5-2), el hundimiento de Inglaterra, que perdió 0-4 con Hungría y aún no ha ganado, y el paso firme en su liderato de Países Bajos, aunque siente el acecho de Bélgica, que venció a Polonia.



Alemania endosó una contundente goleada a Italia, a la que pudo marcar más goles pero cuya relajación en los instantes finales propició que el conjunto transalpino maquillara el resultado con dos tantos de Degnand Wilfried Gnonto y Alessandro Bastoni.



Antes, el combinado germano marcó por medio de Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Thomas Müller y Timo Werner por partida doble.



Pese a su goleada Alemania no logró situarse líder del Grupo 3 porque Hungría también quiso celebrar su particular fiesta y le endosó una dolorosa derrota a Inglaterra, que aún no ha ganado en cuatro partidos y su único bagaje positivo son dos puntos en cuatro partidos.



Un doblete de Roland Sallai y otros dos tantos de Zsolt Nagy y Dániel Gazdag destaparon las carencias del combinado inglés que dirige Gareth Southgate, que, pese a tener un 66% de posesión se vio sobrepasada en todos los aspectos por el equipo húngaro.





?? Resultados de la noche europea



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/e3lkVebbIj — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 14, 2022



En el Grupo 4 Países Bajos sigue con paso firme pese a que sufrió para ganar y tuvo que esperar al tiempo añadido para certificar su victoria.



Noa Lang y Cody Gakpo adelantaron a la selección dirigida por Louis Van Gaal, pero Gales igualó la contienda con un tanto de Brennan Johnson en la primera mitad y otro de Gareth Bale, de penalti, en el minuto 92. En la siguiente jugada, la última del partido, sentenció Memphis Depay.



En el otro partido del grupo Bélgica ganó a Polonia (0-1) con un solitario tanto de Michy Batshuayi a los 16 minutos.

En la Liga B, en el Grupo 1, Ucrania e Irlanda empataron (1-1). Se adelantó el combinado irlandés por medio de Nathan Collins y empató Artem Dovbyk.



En el Grupo 3 de la Liga B, Bosnia y Herzegovina ganó 3-2 a Finlandia y afianza su liderato con 8 puntos, uno más que Montenegro, que se impuso 0-3 a Rumanía.



En la Liga C, en el Grupo 1, Turquía refrendó su liderato con 12 puntos y pleno de victorias con un triunfo (2-0) ante Lituania, que se queda colista sin puntuar en cuatro jornadas. Segunda con 7 puntos es Luxemburgo, que empató (2-2) con Islas Feroe y se queda con 4.



Por último, el único partido de la Liga D fue el del Grupo 1 entre Liechtenstein, colista, y Letonia (0-2), líder con 12 puntos, cinco más que Moldavia.