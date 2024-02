La Lazio vuelve a la pelea por Europa; El Empoli sale de los puestos de descenso

Un gol en propia meta del italiano Alesssandro Deiola abrió el marcador a favor de los 'laziali', que se vieron favorecidos por el error garrafal defensivo local.

Ya en la segunda mitad, habiendo sido el único peligro del Cagliari unas protestas por un posible penalti, apareció el italiano Ciro Immobile para encarrilar la victoria cazando un rechace dentro del área. Son ya dos partidos seguidos en los que anota el capitán, que estuvo sin marcar desde el pasado 28 de noviembre hasta el pasado fin de semana.

?? The best way to celebrate our 4000th official game!#CagliariLazio | #CMonEagles ?? pic.twitter.com/c9EMxcPs8W