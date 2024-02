Haaland coloca al Manchester City como líder provisional

Manchester City, 2 - Everton, 0

Dos meses y medio tuvo que esperar Erling Haaland para volver a ver puerta en la Premier League. Se lo puso difícil el muro defensivo que es el Everton de Sean Dyche, pero el noruego, con un doblete, castigó a los 'Toffees' y hace líder de manera provisional al Manchester City, que parece lanzado a por su cuarta Premier League consecutiva.



No debería durar muchas horas la posición de líder del City, ya que el Liverpool recibe este sábado al Burnley en Anfield, pero sirve para que los de Pep Guardiola deshojen otra parte de la margarita que supone para ellos esta Premier, han ganado siete de los últimos ocho partidos y tienen en su mano, en caso de ganar el partido aplazado contra el Brentford, ser líderes en solitario.



Para esta segunda parte de la temporada, el City ha recuperado a un Haaland que se perdió diez partidos por una lesión en el pie, pero que ya está a su mejor nivel. El noruego sufrió, como todo el City, una primera mitad desesperada contra el muro que plantó Sean Dyche en la portería de Jordan Pickford.

Durante 70 minutos, el City no logró ni un tiro a puerta. Todo fueron intentos desde fuera del área y desbordes infructuosos del eléctrico Jeremy Doku. Pese al esfuerzo de los 'Sky Blues', amplios dominadores del partido, el premio era mínimo y el reloj no paraba de correr.



Con 20 minutos por jugarse y Guardiola y Juanma Lillo en el banquillo discutiendo qué hacer para tirar esta barrera, el partido se abrió donde más le duele a Dyche, en una jugada a balón parado, su especialidad. El córner de De Bruyne, que fue suplente, pensando en la Liga de Campeones, lo ganó por alto Rúben Dias. Su cabezazo, cómo no, fue repelido por la defensa, pero el rebote huyó hacia los pies de Haaland, que encontró un cañonazo ante el que poco pudo hacer Pickford.



Su primer tanto en Premier desde el 25 de noviembre, el gol que daba la victoria al City, porque el Everton estaba más que entregado al milagro 0-0.



Pero Haaland tenía ganas de más y en un contraataque lanzado por De Bruyne, Haaland se despegó en carrera de Jarrad Branthwaite, acomodó el cuerpo al abalanzarse sobre él Pickford y definió con tranquilidad con el interior. Su primer doblete en tres meses.



Con 52 puntos, el City es líder, con un punto de ventaja respecto al Liverpool, mientras que el Everton acabará otra jornada en descenso. Los 'Toffees', que fueron sancionados con diez puntos, son décimo octavos, con 19 puntos, a uno de la salvación.