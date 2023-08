Remontada del Liverpool ante el Bournemouth en Anfield

Andoni Iraola se permitió el lujo de ir ganando en Anfield durante 25 minutos, pero su Bournemouth terminó remontado por el Liverpool de Mohamed Salah y Luis Díaz, que vieron puerta (3-1).

Pese a la expulsión de Alexis Mac Allister en la segunda mitad, ya con el Liverpool con ventaja en el marcador, el Bournemouth se marchó de vacío de Anfield en una tarde en la que empezaron ganando en el minuto 3, cuando Antoine Semenyo aprovechó un error en salida de Trent Alexander-Arnold para que los 'Cherries' se pusieran por delante.

El triunfo le duró a los de Iraola 25 minutos, hasta que Díaz, que ya marcó contra el Chelsea, se inventó un golazo en el área pequeña. El colombiano se levantó el mismo la pelota al primer toque y clavó una volea en semitijera. Golazo que devolvió la vida al 'Pool', que ocho minutos después se puso por delante cuando Dominik Szoboszlai fue zancadilleado dentro del área y el árbitro pitó penalti.

