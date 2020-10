'O Rei' Pelé cumple 80 años

Pelé se encuentra relativamente bien de salud a sus 80 años. 'O Rei' cumple ocho décacas de vida este viernes.

Un mensaje lo recuerda en su cuenta oficial de Instagram: "Pelé transformó Brasil y cambió el solo la historia del deporte. NO sólamente cambió la historia de la Selección de Brasil, sino que el fútbol no sería lo mismo sin Pelé. Esa jornada comenzó justo hace 90 años, con un niño que jugaba al fútbol descalzo, y que en su camino ayudó a su país a ganar tres Copas del Mundo. Esto es un homenaje del equipo nacional brasileño al Rey del Fútbol. Feliz cumpleaños, Pelé".

El sueño de llevar la Copa del Mundo a su padre Dodinho

Un día antes de alcanzar los 80 años que este viernes se celebra en todo el mundo, se nos recuerdan estas palabras de Pelé, cuya obsesión fue llevar a lo más alto a la Selección brasileña de fútbol:

"Era apenas un niño, un niño con sueño. Cuando vi llorar a mi padre por la derrota de Brasil en la Copa del Mundo de 1950, le prometí a Dondinho que llevaría ese trofeo a su casa. Y aterricé en la Selección con 16 años, y con esa idea metida en mi cabeza".

"Representar a Brasil fue mi obsesión. En 1958, sufrí una lesión en la rodilla, pero incluso así, la posibilidad de no llevar a cabo mi sueño me dolía mucho más que este pequeño contratiempo. Conseguimos, juntos, conquistar esa victoria nunca antes vista para nuestro país. Yo tenía apenas 17 años y 249 días, cuando pude ayudar con dos goles en la victoria por 5 a 2 contra Suecia en Estocolmo. Fui el jugador más joven en disputar una final de la Copa del Mundo. Y fue en ese Mundial en el que "camiseta número 10" cambió mi vida".

Después de 1958, todavía me sentí bendecido con tres Copas del Mundo más, y fui capaz de levantar el trofeo dos veces más. El equipo brasileño me enseño que los sueños, nunca mueren y que ser perserverante es el secreto para mantenerte en lo más alto. Gracias, Brasil. Fue un placer llevar esa camiseta durante tanto tiempo. Dios fue bueno conmigo".

Última aparición pública de Pelé, a comienzos de 2020

Aunque mentalmente se encuentra en perfectas condiciones, a Edson Arantes do Nascimento no se le ve mucho en público últimamente. Las últimas veces ha sido con dificultades para caminar. En concreto, la última, fue en enero de este 2020, en la que se le vio en una silla de ruedas, lo que no deja indiferente a ningún aficionado. Además, su hijo comentó que Pelé sufría de cierta depresión por su deterioro físico.

En 2018, ya fue muy sonada su reaparición con un andador en la ceremonia inaugural del Campeonato Carioca.