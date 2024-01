Regresa De Bruyne en el festín del City en Copa

El retorno del belga Kevin De Bruyne coincidió con una nueva exhibición de Phil Foden que lideró la goleada del Manchester City ante el Huddesfield Town, de segunda división, (5-0) y que selló la clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra del conjunto de Pep Guardiola.



El regreso de De Bruyne, cinco meses alejado de los terrenos de juego, fue festejada por el público del Etihad con la misma intensidad y emoción que la victoria.



Fue el City el único equipo de la Premier que superó este domingo los treintaidosavos de final. El West Ham, el Luton y el Nottingham Forest no pudieron con sus respectivos rivales y se jugarán el futuro copero en el desempate ('replay').



Al contrario que el Manchester City que plasmó desde el principio la distancia contra un adversario de segunda división. En el último cuarto de hora de la primera parte, en cuatro minutos, Phil Foden y Julán Álvarez ya dejaron encarrilada la victoria del cuadro de Guardiola.



A la hora de juego saltó al campo De Bruyne. El belga ya formó parte de la convocatoria de su equipo en el anterior encuentro, ante el Sheffield United, pero no llegó a saltar al campo. Lo hzio frente el Huddersfield en sustitución de Jack Grealish.



Un minuto más tarde, un autogol de Ben Jackson supuso el tercer tanto de los citizen que redondearon la goleada con otro de Foden y un quinto de Jeremy Doku, a pase de De Bruyne.



El Luton tendrá que lograr su objetivo en el replay. No pudo con el Bolton, de tercera, en un cara a cara que acabó sin goles. Igual que el West Ham que tomó ventaja a los cuatro minutos de su choque contra el Bristol, de segunda, por medio de Jarrod Bowen pero que igualó el equipo visitante en el 61 con el tanto de Tommy Conway.



Más sufrió el Nottingham Forest en su campo, City Ground, ante el Blackpool, de tercera que se situó con dos goles de ventaja en media hora. Jordan Gabriel hizo el 0-1 en el 25 y Albie Morgan el segundo en el27.



Acortó distancias el Nottingham gracias al argentino Nicolas Domínguez antes del descanso y después, fue Morgan Gibbs White el que estableció la igualada a dos tantos. El replay es un mal menos para el conjunto de Nuno Espirito Santo que, al menos evitó la eliminación.



El West Bromwich y el Leeds, de la Championship, consiguieron avanzar a la siguiente ronda tras vencer, respectivamente, al Aldershot (4-1) y el Peterborough (0-3). También progresó el Wrexham, de cuarta, que se impuso a domicilio al Shrewsbury, de tercera.



.- Resultados de la tercera ronda (32avos de final)



- Jueves 4 enero



Crystal Palace 0 - Everton 0 ('replay' -desempate- 17 enero)



- Viernes 5 enero



Brentford (1) 1 - Wolverhampton (1) 1 ('replay')



FULHAM (1) 1 - Rotherham United (2) 0



TOTTEHMAH (1) 1 - Burnley (1) 0



- Sábado 6 enero



Wimbledon (4) 1 - IPSWICH TOWN (2) 3



Milwall (2) 2 - LEICESTER (2) 3



COVENTRY (2) 6 - Oxford (3) 2



MAIDSTONE (6) 1 - Stevenage (3) 0



Sunderland (2) 0 - NEWCASTLE (1) 3



Stoke City (2) 2 - BRIGHTON (1) 4



Norwich (2) 1 - Bristol Rovers (3) 1 ('replay')



SOUTHAMPTON (2) 4 - Walsall (4) 0



WATFORD (2) 2 - Chesterfield (5) 1



BLACKBURN ROVERS (2) 5 - Cambridge (3) 2



Gillingham (4) 0 - SHEFFIELD UNITED (1) 4



Queens Park Rangers (2) 2 - BOURNEMOUTH (1) 3



PLYMOUTH (2) 3 - Sutton United (4) 1



Newport (4) 1 - Eastleigh (5) 1 ('replay')



Hull (2) 1 - Birmingham (2) 1 ('replay')



Middlesbrough (2) 0 - ASTON VILLA (1) 1



SHEFFIELD WEDNESDAY (2) 4 - Cardiff (2) 0



SWANSEA (2) 2 - Morecambe (4) 0



CHELSEA (1) 4 - Preston North End (2) 0



. Domingo 7 enero



Luton Town (1) 0 - Bolton Wanderers (3) 0 ('replay)



Shrewsbury Town (3) 0 - WREXHAM (4) 1



West Ham (1) 1 - Bristol (2) 1 ('replay')



WEST BROMWICH (2) 4 - Aldershot Town (5) 1



Peterborough United (3) 0 - LEEDS UNITED (2) 3



Nottingham Forest (1) 2 - Blackpool (3) 2 ('replay')



MANCHESTER CITY (1) 5 - Huddersfield Town (2) 0



Arsenal (1) - Liverpool (1)



. Lunes 8 enero



Wigan (3) - Manchester united (1)



- Entre paréntesis, categoría del club.



-- Clasificados para cuarta ronda: Fulham (1), Tottenham (1), Ipswich Town (2), Leicester (2), Coventry (2), Maidstone (6), Newcastle (1), Brighton (1), Southampton (2), Watford (2), Blackburn (2), Sheffield United (1), Bournemouth (1), Plymouth (2), Aston Villa (1), Sheffield Wednesday (2), Swansea (2) y Chelsea (1), Wrexham (4), West Bromwich (2), Leeds United (2), Manchester City (1).



-- Replay ('desempate): Brentford-Wolverhampton, Crystal Palace-Everton, Norwich-Bristol Rovers, Newport-Eastleigh, Hull-Birmingham, Nottingham Forest-Blackpool, Luton-Bolton y West Ham-Bristol