La rápida recuperación de Maradona: "Está bien, viendo un partido de fútbol. Es una persona que renace"

El equipo de médicos que operó a Diego Armando Maradona en una Clínica de Argentina están asombrados con la rápida recuperación del 'Pelusa' tras ser intervenido de un coágulo en su cerebro.

El doctor Leopoldo Duque, de la Clínica Olivos de Buenos Aires, fue muy optimista tras la emisión del segundo parte médico de Maradona tras pasar por quirófano: "Está mucho más conectado, consciente, de muy buen humor. La recuperación nos asombra, pero hay que ser cautos, porque es una neurocirugía reciente. Pero asomba la recuperación."

Maradona reacciona bien a la extirpación del coágulo en la cabeza "Se pudo evacuar el hematoma de manera exitosa" dice uno de los médicos del equipo que operó a Diego Armando Maradona. 04 nov 2020 - 10:57

El doctor insistió ante los medios de comunicación que Diego "no tiene ningún compromiso neurológico".

"Es muy pronto para evaluar, pero la recuperación es optimista, para nosotros", reiteraba el doctor Duque, mientras era interrumpido por aplausos de alegría de aficionados que se encontraban, en ese momento, en la puerta del centro de salud. "Está bajo control de terapia intensiva. Es la tranquilidad que uno observa y la que me transmiten los otros médicos. La familia también le está cuidando".

Maradona todavía no tiene fecha para abandonar la Clínica: "No planteamos el COVID-19 como un parámtetro para darle el alta. Es día a día, no sabemos qué día podremos sdarle el alta. Yo estoy entusiasmado y contento. A mí me saludó, me preguntó cómo estaba, le pregunté cómo estaba... Diego está cursando un post-operatorio. La medicina no es exacta, pero la mayoría de las complicaciones surgen en las primeras 24-48 horas y eso no ha sucedido, por eso estamos contentos".

El abogado de Maradona dijo que "Diego estaba viendo fútbol"

El abogado y amigo de Diego Maradona, Matías Morla, aportó más detalles sobre su estado de salud, cuando abandonaba en coche la Clíninca en que la que Maradona sigue ingresado: "Está en la situación lógica al pasar 24 horas tras su intervención pero está bien, está lúcido. En nombre de él, agradecer todo su trabajo, la espera y a quienes le están apoyando".

Al igual que el doctor Dique, no se atrevió a dar un plazo de recuperación: "Hablo de días.. No creo que sea una recuperación rápida, teniendo en cuenta que hablamos de una parte importante como es la cabeza de un ser humano".

Matías Morla dijo que Diego "está viendo un partido de fútbol, está como siempre, no pierde sus mañas con eso. Lo vi entero, lo vi con dos médicos y el doctor Luque. Le vi con fuerza. Diego es una persona que en 24 horas renace".

"Diego está tranquilo, lo que le digan los médicos lo va a cumplir. Los que estamos con él lo vamos a apoyar para que lo cumpla. Le dije que le llamó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la gente amiga de Cuba, el día de mañana le gustaría vivir en Cuba o Venezuela", finalizó.