El PSV hace oficial la marcha de Gakpo al Liverpool

El PSV Eindhoven ha anunciado este lunes el traspaso al Liverpool del delantero neerlandés Cody Gakpo, que llega al equipo de Jürgen Klopp para reforzar el ataque dadas las bajas por lesión de Luis Díaz y Diogo Jota.



"El atacante de 23 años partirá de forma inminente hacia Inglaterra, donde se someterá a las formalidades necesarias antes de que se complete el traspaso", agrega el PSV.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.