El PSG quiere comprar el Stade de France

El París Saint-Germain (PSG) quiere comprar el Stade de France, valorado en unos 600 millones de euros, para mudarse a un lugar más grande y moderno que el Parque de los Príncipes, indica este viernes el diario L'Équipe. El club, propiedad del fondo soberano catarí, tiene intención de participar en la licitación para la explotación del recinto, levantado para el Mundial de 1998, después de que el actual contrato de explotación acabe en julio de 2025.

Según el rotativo, los propietarios cataríes del PSG mantienen su idea de tener un estadio de mayor capacidad, de hasta 80.000 plazas, frente a las 47.000 del Parque de los Príncipes, que los aficionados ahora llenan casi en cada partido.

El PSG quiere dejar el Parque de los Príncipes Sobre la mesa aparecen la opción de construir un nuevo estadio de 60.000 espectadores o la posibilidad de mudarse al Stade de France. Ambas supondrían un elevado coste. 24 nov 2022 - 17:10

El Estado francés, propietario del Stade de France, no se opone a su venta, mientras que el PSG no logra que el Ayuntamiento de París, propietario del Parque de los Príncipes, les venda su actual sede. Las negociaciones con el Ayuntamiento están atascadas. La alcaldesa, Anne Hidalgo, dio un portazo hace unas semanas, lo que cerró las ambiciones cataríes, que aspiraban a comprarlo para lanzar una gran renovación que les permitiera llegar a los 58.000 asientos.





L'Équipe señala que quedarse en el Parque de los Príncipes, su recinto histórico, sigue siendo la prioridad, pero no al precio de renunciar a importantes ingresos por venta de entradas, lo que dificulta su competitividad con otros clubes del continente. El rotativo indica que el interés del PSG por el Stade de France puede ser también una manera de presionar al Ayuntamiento de París para que flexibilice su postura sobre el Parque de los Príncipes.

El interés del PSG por el Stade de France se produce pocos días después de que también la FIFA mostrara su voluntad de hacerse con el recinto, que en 2024 será el estadio olímpico en los Juegos de París. Los aficionados parisienses no son favorables a una mudanza al Stade de France y prefieren mantenerse en su actual sede histórica, levantada para la Eurocopa de 1984. Antes de convertirse en el estadio olímpico de los Juegos de París, albergará la final del Mundial de rugby que organiza Francia este año.