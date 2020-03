Un prestigioso virólogo alemán asegura que no se podrá reanudar la Bundesliga hasta 2021

El experto virólogo alemán Jonas Schmidt-Chanasit, del Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical en Hamburgo, ha asegurado que "no es realista" pensar que se podrán retomar las competiciones de fútbol esta temporada y que no se podrá volver a jugar hasta 2021 "como muy pronto" debido a las consecuencias del coronavirus.

"No es realista completar la temporada. Estamos viendo la situación en Europa y lo que todavía tenemos que enfrentar. E incluso si no nos golpea tanto, no significa que se permita reiniciar el fútbol porque eso empeoraría considerablemente la situación nuevamente. Así que estamos hablando de un marco de tiempo que se alcanzará el próximo año, como muy pronto", avisó Schmidt-Chanasit en declaraciones a la emisora alemana NDR.

El científico advirtió de que los partidos a puerta cerrada también "tentarían a la gente a reunirse para verlos juntos" y que los "eventos divertidos" como el fútbol deberían ser los últimos en la lista cuando se reinicie la vida normal.

Todas las grandes ligas europeas están detenidas paralizadas debido a la pandemia por el coronavirus y esta misma semana se anunció el aplazamiento hasta 2021 de los dos próximos torneos de selecciones internacionales, la Eurocopa y la Copa América.