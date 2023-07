La presentación de Messi con el Inter Miami estuvo marcada por la tormenta

El argentino Lionel Messi se suma a su nuevo equipo, el Inter Miami, con "ganas de competir y ganar", según dijo en el acto de presentación por todo lo alto que le organizó su nueva casa, y que desgraciadamente se vio afectado por una fuerte tormenta que obligó a modificar la programación.

"Estoy muy feliz de haber elegido con mi familia este proyecto, esta ciudad", señaló el rosarino desde un abarrotado DRV PNK Stadium, la sede del club del sur de Florida situada en Fort Lauderdale, unos 35 km al norte de Miami.

Nuestro 1??0?? en casa pic.twitter.com/wMLCFfp85I — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

"Van a pasar cosas muy lindas", prometió el número diez durante un breve discurso en español y en el que prometió ayudar a que el club siga creciendo, en momentos en que precisamente la institución lleva once partidos consecutivos sin conocer la victoria, y ha sumado ocho derrotas y tres empates. Antes del ingreso estelar del astro argentino, el exfutbolista inglés David Beckham, uno de los propietarios del equipo de la Major League Soccer (MLS), reconoció que era un "increíble momento" para la institución.

"La siguiente etapa de nuestra historia empieza ahora", enfatizó el inglés, quien se mostró orgulloso de que el internacional argentino elegiera el Inter Miami y la MLS como el destino de su siguiente etapa profesional.

EL SUEÑO SE HIZO REALIDAD

"Es realmente un sueño hecho realidad recibir a Lionel Messi en Inter Miami", manifestó un emocionado Beckham ante las más de 20.000 personas que colmaron el estadio, una apreciación compartida por su socio Jorge Mas.

"Esto es agua bendita", exclamó el empresario de origen cubano, en un juego de palabras con la lluvia que en ese momento caía, rezago de una poderosa tormenta eléctrica que se inicio minutos antes de la apertura de puertas y que obligó a paralizar el inicio del acto por unas dos horas.

"Esta noche es una celebración para la ciudad que me vio nacer, una ciudad que le abrió los brazos y las puertas a una familia en búsqueda de libertad y un mejor futuro", dijo Mas entre aplausos, en un guiño a la comunidad cubana de esta ciudad. Mas recordó que cuatro años atrás, cuando el Inter Miami debutó en la MLS, junto a Beckham y su hermano José se conjuraron para traer a los mejores jugadores del mundo, una promesa que se ha cumplido esta noche, en la que también ha sido presentado el mediocentro español Sergio Busquets.

Doble celebración, Feliz Cumple Sergio ?? pic.twitter.com/lgyOYrJwlI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

"Este es nuestro momento, nuestro momento para cambiar el fútbol en todo el país", expresó Mas. Tras las palabras de rigor, a Messi se le unieron en el centro de la cancha su esposa y sus tres hijos, al igual que lo hicieron Victoria Beckham, esposa de David Beckham, y los hijos del exjugador, entre otros allegados.

Todos observaron lugo un video de bienvenida al argentino en el que aparecieron artistas como Maluma, Marc Anthony y deportistas como Tom Brady.



UNA TORMENTA QUE AFECTA UNA PRESENTACIÓN ESTELAR



"The Unveil", como se llamó el acto de presentación de hoy, contó con fuegos artificiales, luces y presentaciones musicales a cargo de Camilo, Tiago PZK y Paulo Londra, pero se vio desdibujado por una tormenta con relámpagos y trombas de agua que obligaron a postergar el inicio y a modificar la programación del evento.



El ganador de siete balones de oro se une al club por los próximos dos años y medio, tiempo en el que recibirá un salario de hasta 150 millones de dólares, al margen de otros ingresos derivados de regalías, según han informado medios deportivos de EEUU.



El sábado, el día que el Inter Miami hacía oficial el fichaje de Messi, el conjunto de rosa, colista del Este, cayó goleado en el campo del St. Louis City, primero del Oeste, por 3-0 y en el debut del argentino Gerardo Martino como entrenador del club.



La directiva tiene sus esperanzas en sus flamantes contrataciones para tratar de remontar una temporada para el olvido, durante la cual solo suma 18 puntos tras 22 partidos (cinco triunfos, 14 derrotas y tres empates) y no gana en la MLS desde el pasado 13 de mayo, cuando venció al New England Revolution por 2-1.



El capitán de la albiceleste debutará con su nuevo equipo el próximo 21 de julio cuando el Inter Miami reciba al mexicano Cruz Azul por la Leagues Cup, un nuevo torneo que disputarán hasta el próximo 19 de agosto los equipos de la MLS y de la Liga MX.