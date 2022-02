La Premier League reconoce la mejor versión de David De Gea de su carrera

David de Gea, guardameta del Manchester United, ha sido elegido mejor jugador de enero en la Premier League por primera vez en su carrera. El portero español efectuó 22 paradas a lo largo de enero, situándose como el que más ha realizado esta temporada, con un total de 84, trece más que el segundo de esta clasificación, el portero del Leeds United, Illan Meslier.

