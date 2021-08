La Premier League modifica sus criterios en el VAR

El VAR llegó al fútbol con el afán de representar la justicia, pero ha sido objeto de polémica y hasta en muchas oportunidades se lo culpó de causar daño al juego por tener más protagonismo que el propio árbitro y los jugadores. Ahora, la Premier League busca revertir un poco ese estereotipo creado y llevará adelante dos cambios importantes.

? Marginal offsides

? Delaying the flag for offsides

? What contact constitutes a foul



There will be three main changes to VAR implementation for the 2021/22 #PL season ?? https://t.co/i5Zzed04ULpic.twitter.com/PneL3rfUMS