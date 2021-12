El Brentford se acerca a Europa con un gol en el minuto 95

BRENTFORD, 2 - WATFORD, 1

El Brentford ganó 2-1 al Watford con un tanto de penalti en el minuto 95 de Bryan Mbeumo y acabó con una racha de dos partidos sin ganar para tomar impulso hacia las posiciones cercanas a Europa. El equipo sorpresa de la Premier League no se cansa de dar guerra. Recién ascendido este curso, es el animador del campeonato. Desde su humildad, ha conseguido mantenerse, de momento, en la zona noble de la clasificación. Ahora, tras su última victoria contra el Watford, se colocó a cinco puntos del Tottenham, último equipo que jugaría en Europa.



Sin dos de sus tres españoles sobre el terreno de juego (Sergi Canós cumplió partido de sanción, David Raya sigue lesionado y Alvaro Fernández ocupó la portería), no se rindió a pesar de recibir pronto un tanto en contra. Lo marcó Emmanuel Dennis, casi a la media hora, tras cabecear un córner lanzado por Tom Cleverley. El Brentford reaccionó cuando el partido agonizaba. Primero, por medio de Pontus Jansson, que batió a Daniel Bachmann con un cabezazo dentro del área; y después, de penalti, en el tiempo añadido, gracias al acierto de Bryan Mbeumo, a quien no le temblaron las piernas para dar la victoria a su equipo y dejar al Watford a sólo tres puntos del descenso.