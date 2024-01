El Arsenal recupera el pulso a la Premier con una goleada al Crystal Palace

Arsenal, 5 - Crystal Palace, 0

El Arsenal goleó (5-0) al Crystal Palace este sábado en la jornada 21 de la Premier para volver a la lucha por el liderato después de dos derrotas y un empate.







El equipo de Mikel Arteta volvió a la competición doméstica 20 días después y lo hizo con ganas, con una seria actuación en un derbi londinense. Con 43 puntos, los 'gunners' se ven a dos puntos del liderato del Liverpool, aunque con un partido más.

Gabriel, Henderson en propia puerta, Trossard y un doblete de Martinelli ya en el descuento, dejaron los tres puntos en el Emirates. Un regreso con fuerza a la Premier en 2024 para un Arsenal que quiere volver a pelear por ganar la Liga 20 años después.

Chelsea, 1 - Fulham, 0

En otro esperpéntico y anodino partido, el Chelsea se llevó el duelo del oeste del Támesis ante el Fulham gracias a un tanto desde los once metros de Cole Palmer, el único brote verde de unos 'Blues' que aún no encuentran un sello de identidad.

Son tres triunfos seguidos en Premier League para los del argentino Mauricio Pochettino y un bálsamo tras la derrota en la ida de semifinales de la Copa de la Liga frente a un Segunda como el Middlesbrough, pero el equipo aún deja mucho que desear y, de no ser por una genialidad de Palmer, podrían haberse estrellado este sábado de nuevo en casa.

Porque este Chelsea es tan esperpéntico que su dueño, Todd Boehly, colocó a siete actores en la grada que se levantaron cada diez minutos con diversos gestos, como lavarse los dientes o leer un libro, para promocionar una de las películas de su productora. Esto, detrás del banquillo de Mauricio Pochettino, y ante la sorpresa de todos los presentes, que se preguntaban quién demonios era esta gente.

Newcastle, 2 - Manchester City, 3

Zarandeado de repente por dos goles en tres minutos del Newcastle sobrepasada la media hora, surgió Kevin de Bruyne al rescate del Manchester City en los últimos 20 minutos, con el gol del 2-2 y la asistencia del 2-3 para la fantástica definición de Bobb con la que culminó una remontada crucial, en el alambre, ya en el 91 (2-3), cuando el tropiezo ya parecía ineludible.

Al filo del final aprovechó una doble oportunidad. Primero superó al Aston Villa en el segundo puesto. Después, sobre todo, se sostuvo a dos puntos del liderato del Liverpool, tras esquivar el tropiezo en Saint James's Park y consolidar su reacción, con seis triunfos seguidos, tres sucesivos como visitante. El Newcastle lo puso a prueba. Y salió vencedor, sin Erling Haaland y con una ventaja en el marcador en el minuto 25 que no fue suficiente.

Manchester United, 2 - Tottenham, 2

No hay defensa ni en el Manchester United ni en el Tottenham, tan vulnerables atrás como voraces en ataque, con dos colectivos y una cantidad de individualidades de un nivel altísimo, protagonistas de un duelo trepidante, pleno de ambición, divertido, agitado e imprevisible que terminó en un empate insuficiente.

No ganó el United, dos veces por encima en el marcador, con los goles de Rasmus Hojlund, con un trallazo dentro del área a los dos minutos y medio, y Marcus Rashford, autor del 2-1 al filo del descanso, con una pegada arriba que hace tiempo no disfrutaba, pero relegado a la octava posición aún, con nada más un triunfo en las últimas seis citas de la 'Premier, a once puntos del liderato del Liverpool o, más realista, a ocho de la Liga de Campeones.



Ni tampoco venció el Tottenham, quizá mejor equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Capaz de nivelar dos resultados adversos, con el 1-1 de Richarlison -en racha, seis tantos en los últimos seis choques de esta competición (ha marcado once en sus 55 partidos en total con el equipo londinense)- y con el 2-2 de Rodrigo Bentancur a los 50 segundos de la vuelta del vestuario, quizá mereció más, sobre todo desde el descanso en adelante. Sólo empató.



Su juego desprende convicción y la igualada lo sostiene en la pelea por La 'Premier', pero la victoria habría sido un impulso potente. La competencia por el título aún le queda a una distancia asumible, tan solo cinco puntos, con el matiz de que ha jugado un partido más de tres de los cuatro que lo superan en la clasificación (Arsenal, Liverpool y Manchester City).

Everton, 0 - Aston Villa, 0

Una sola victoria en las últimas cuatro jornadas ha rebajado el ritmo del Aston Villa, que se queda en la tercera posición, a dos puntos aún del liderato del Liverpool, pero con un partido más, tras el 0-0 en su visita al Everton.

Un partido intenso, vibrante, a toda velocidad, ganado por los porteros, salvadores en acciones puntuales: Jordan Pickford, en los locales, y Emiliano 'Dibu' Martínez, en los visitantes, con una magnífica doble intervención del argentino al borde del descanso.



También hubo dos goles anulados. Uno al Aston Villa, primero, en un tiro de Álex Moreno, invalidado por un fuera de juego previo de un compañero. Y otro al Everton, ya en los instantes finales, en un contragolpe culminado por Doucouré, que partió de una posición ilegal para batir la portería contraria.



El Aston Villa baja al tercer puesto, superado por el Manchester City, tras sumar sólo cinco de los últimos doce puntos en juego; el Everton se mantiene fuera del descenso, tras aliviar una racha de tres derrotas consecutivas.

Otros resultados:

Burnley, 1 - Luton, 1