La Premier League donará 2.000 desfibriladores al fútbol base, tras lo sucedido a Christian Eriksen

La Premier League ha anunciado hoy que financiará el suministro de desfibriladores externos automáticos (DEA) en miles de instalaciones y clubes de fútbol de base, con el objetivo de ayudar a salvar la vida de alguien que sufre un paro cardíaco repentino.

Trabajando en asociación con Football Foundation y The Football Association, la primera fase del lanzamiento del Fondo de desfibriladores de la Premier League contará con DEA en instalaciones financiadas por Football Foundation que actualmente no tienen un dispositivo que salve vidas en el lugar.

En la segunda fase, los clubes de base que sean propietarios de sus instalaciones podrán solicitar financiación para un desfibrilador.

The defibrillators will be accessible to an estimated 1.5m people that use the facilities per season, and can be registered with the emergency services so any member of the public can access the equipment