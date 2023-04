La Premier League dice adiós a las casas de apuestas

La publicidad en las camisetas de los equipos de la Premier League tiene las horas contadas. Los clubes de la liga inglesa han llegado a un acuerdo para retirar la publicidad de las casas de apuestas de la parte frontal de las camisetas.

La Premier League tomó esta decisión en una reunión con los clubes que tuvo lugar hace dos semanas. Sin embargo, la medida no se hará efectiva hasta que llegue la temporada 2025-2026, de forma que permitirá a las entidades inglesas terminar con sus actuales contratos relacionados con las apuestas.

Premier League clubs have today collectively agreed to withdraw gambling sponsorship from the front of clubs’ matchday shirts, becoming the first sports league in the UK to take such a measure voluntarily in order to reduce gambling advertising



?? https://t.co/FG6V7sJcdspic.twitter.com/5xDX5sR4gY