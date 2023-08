La policía británica investiga una pelea en la que puede estar implicado Jamaal Lascelles

La policía británica informó este martes de que investiga un altercado violento en el que Jamaal Lascelles, capitán del club Newcastle, se vio supuestamente implicado en el centro de esta ciudad del noreste de Inglaterra.



La Policía de Northumbria, norte inglés, ha indicado que recibió el aviso en la madrugada del domingo 20 de agosto.

#NUFC club-captain Jamal Lascelles caught in a devastating brawl Sunday evening. The star defender is video’d wearing a black T-shirt and green gilet.



NUFC have refused to comment on this. ???? pic.twitter.com/KDPmJ99wfU