El plan de Al-Khelaifi: un PSG francés y menos ostentoso

En junio de 2022, Nasser Al-Khelaifi hizo público su ambicioso plan: un PSG más francés y menos ostentoso. La marcha del brasileño Neymar, por el que los parisinos pagaron hace seis años la suma récord de 222 millones, consolida ese camino.

"En París, la brillantina se acabó, queremos a jugadores que sientan los colores del club", avisaba un lapidario Al-Khelaifi hace más de un año, sin dar nombres concretos. Después de la salida de los consagrados Leo Messi y Sergio Ramos y con el italiano Marco Verratti cerca de irse, Neymar ha hecho las maletas en dirección del Al-Hilal saudí a cambio de 80 millones, a pesar de tener contrato hasta 2025.

El brasileño, quien estuvo de baja por lesiones el equivalente de dos años de los 6 que estuvo en París, ya había roto hace tiempo con la grada, que le reprochaba una mala higiene de vida, y su relación con pesos pesados del vestuario, como Kylian Mbappé -en vías de reconciliarse con el PSG-, también se había degradado.

