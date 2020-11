Peter Crouch: "Nunca quise pegar a alguien como a Marcelo"

Peter Crouch, ex jugador del Tottenham entre otros equipos, ha recordado lo que pasó con Marcelo, lateral del Real Madrid, durante un partido de la Champions League de la temporada 2010/2011.

Ese partido era correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League y el partido se disputaba en el Santiago Bernabéu. El delantero inglés fue expulsado a los 15 minutos por doble amarilla. En el podcast 'From the Horses Mouth', Crouch señala que “"La primera tarjeta que me sacaron fue justa. Fue por una entrada a Sergio Ramos. Pero la segunda...no". Y sobre esa segunda amarilla por una acción con Marcelo, el ingles apunta: "La segunda amarilla es por culpa de Marcelo. Ni siquiera le toqué, pero él voló en el aire. Luego rodó por el césped y cuando el árbitro me sacó la segunda amarilla empezó a saltar de alegría. Nunca he querido pegar tan fuerte a alguien como a Marcelo en ese momento. Fui un ingenuo".

Cuando Crouch fue expulsado, el Real Madrid iba ganando 1-0 gracias a un gol de Adebayor y finalmente el partido acabó 4-0: "El vestuario está bajo el estadio y hay filas y filas de aficionados encima. Estaba en el vestuario con una toalla en la cabeza y pude escuchar un gol tras otro. Pensé que todo era culpa mía"