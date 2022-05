Perisic devuelve la Copa al Inter de Milan

Once años después de su último trofeo el Inter volvió a conquistar la Copa de Italia impulsado por el croata Ivan Perisic que con dos tantos en la prórroga acabó con la última oportunidad del Juventus de obtener un título en la presente temporada. El conjunto de Simone Inzaghi aún aspira al Scudetto. Y amarró su primer éxito del curso, la Copa italiana que no lograba desde el 2011. Es la octava Copa del equipo de Milán que jugaba su decimocuarta final. Era un objetivo que últimamente se resistía al cuadro neoazzurri que plasmó la superioridad, en líneas generales y la mayor ambición que mostró ante su rival.



El clásico italiano para decidir al campeón copero no decepcionó. Más por intensidad, intención y alternativas en el marcador y goles que por juego. Tuvo que marcharse a la prórroga el duelo que el Inter encauzó cuando lo tenía perdido gracias a dos penaltis. Uno le dio el empate y forzó la prórroga. El otro le puso por delante en un momento cumbre.



Más en juego había para el equipo de Massimilano Allegri que terminó desquiciado y expulsado después de sus manifiestas y llamativas protestas. Más por la impotencia que por la razón. Aspiraba a su decimoquinto título el Juventus que echará el cierre al curso sin éxito alguno en la temporada. Una gran decepción para el conjunto más laureado de Italia.



El partido estuvo agitado desde el principio hasta el final. El primer tanto no tardó en llegar. Solo siete minutos. Fue un gran gol de Nicolo Barella que cogió el balón en la banda izquierda, avanzó unos metros ante la pasividad de la zaga rival y ejecutó un gran tiro desde fuera del área que superó al meta Mattia Perin. Así acabó la primera mitad. El Inter no perdió el control ante un rival desconocido. Allegri tuvo que retirar a Danilo, lesionado, y sacó al español Álvaro Morata. El cambió, necesario, le resultó antes de lo que esperaba. Al inicio de la segunda parte, en una jugada aislada, encontró el empate. Fue en un ataque largo. Dusan Vlahovic recibió dentro del área. Intentó tirar pero la defensa rechazó y sacó el balón fuera del área. Lo recogió Alex Sandro desde fuera del área y lanzó. Lo desvió Morata y el alcanzó la red. Fue el empate. Y justo a continuación, en un contraataque, Paulo Dybala vio en carrera a Vlahovic que encaró al portero Samir Handanovic. El meta lo paró con la cara pero el serbio recogió el rechace y ya no falló. En tres minutos el Juventus dio la vuelta a la situación y se situó por delante. Pudo empatar pronto el Inter con un tiro de Matteo Darmian que desvió bien Mattia Perin.



Se hizo con el partido el Inter que desniveló el campo definitivamente. El balón apenas salía del área del Juventus. Y en una acción, Leonardo Bonucci cayó en la trampa de Lautaro Martínez, al que derribó. El árbitro pitó penalti y el VAR no le rectificó. No falló el turco Hakan Calhanoglu que igualó a diez del final.



El choque fue a la prórroga. Y de nuevo, una infracción del neerlandés Matthijs De Ligt a Stefan De Vrij fue revisada por el colegiado que indicó los once metros otra vez. Sin Calhanoglu en el campo fue Ivan Perisic el que transformó. El Inter ya estaba por delante.



En medio de la locura, en plena ida y vuelta, la pelota le cayó a Perisic que , desde el vértice, ejecutó un gran disparo, imparable, por la escuadra de Perin que sentenció el encuentro y devolvió la Copa al Inter once años después.



FICHA DEL PARTIDO:



2 - Juventus: Mattia Perin; Danilo (Álvaro Morata, m.41), Giorgio Chiellini (Arthur, m.84), Matthijs De Ligt, Alex Sandro; Juan Guillermo Cuadrado, Denis Zakaria (Manuel Localetti, m.67), Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi (Leonardo Bonucci, m.67); Paulo Dybala (Moise Kean, m.99) y Dusan Vlahovic. Entrenador Massimiliano Allegri



4 - Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Danilo D'Ambrosio (Federico Dimarco, m.64 (Alessandro Bastoni, m.116)); Matteo Darmian (Denzel Dumfries, m.64), Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu (Arturo Vidal, m.91+), Ivan Perisic, Lautaro Martínez (Alexis Sánchez, m.91+) y Edin Dzeko (Joaquín Correa, m.63). Entrenador Simone Inzaghi



Goles: 0-1, m.7: Nicolo Barella; 1-1, m.51: Álvaro Morata; 2-1, m.53: Vlahovic; 2-2, m.80: Hakan Calhanoglu, de penalti; 2-3, m.99: Perisic de penalti; 2-4, m.102: Ivan Perisic



Árbitro: Paolo Valeri. Expulsó al entrenador del Juventus Massimiliano Allegri y mostró tarjeta amarilla a Brozovic y Arturo Vidal, del Inter y a Manuel Locatelli.



Incidencias: final de la Copa de Italia disputado en el estadio Olímpico de Roma.