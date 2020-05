"Ojalá tu hijo coja el coronavirus"; el jugador del Watford Troy Deeney denuncia duras amenazas

El futbolista del Watford Troy Deeney ha denunciado en la CNN las amenazas que ha recibido en redes sociales tras negarse a volver a los entrenamientos, alegando que su bebé de cinco meses tiene problemas respiratorios y es, por lo tanto, una persona de riesgo.

"He visto algunos comentarios dirigidos hacia mi hijo, como 'Espero que tu hijo coja el coronavirus'. Es la parte más difícil para mí. Y como entres al trapo, la gente va a seguir haciéndolo", dijo en una entrevista concedida a CNN Sports. Mantiene que sus preocupaciones con respecto al coronavirus "son piramente por motivos familiares. Necesitaba más respuestas de voces autorizadas, quizás no las había porque no se tenía la información".

Deeney no sólo se ha negado a volver a los entrenamientos junto a sus compañeros, sino que se ha mostrado contrario a que la temporada de la Premier League se reanude, con la pandemia todavía activa: "Me pidieron que por favor me manifestara, que hablase... Y hablé, y nos criticaron por eso".

Participa en varias reuniones con la Premier League para establecer el protocolo y la vuelta al trabajo, donde da cuenta de resultados muy diferentes: "Tenemos algunas conversaciones un poco frustrantes, como cuando alguien me dice que tenemos el mismo riesgo de coger el coronavirus jugando al fútbol que yendo al supermercado, yo le decía que para coger un pepino no he tenido que saltar para ir de cabeza".

Más allá de lo que suceda con la Premier, ve al Liverpool merecedor del título de Liga: "Siento pena por el Liverpool, porque no me importa cómo acabe la temporada, merecen ganar la Liga. Pero da igual como se juegue lo que queda de temporada, será el año estropeado por la pandemia".

Sin embargo, reconoce que ha recibido muchos apoyos en el fútbol inglés: "Esto creo que me está demostrando que los futbolistas tienen mucho poder si se unen. He recibido muchos mensajes de apoyo de personas de las que normalmente no lo recibiría. Pero esto me demuestra que, quizás porque ya soy un poco mayor, y parece que la gente atiende a lo que digo".