Obi Mikel rescinde su contrato con el Trabzonspor, al no detenerse la liga turca por el coronavirus

El jugador del Trabzonspor turco Obi Mikel ha rescindido el contrato con su club por miedo al coronavirus.

La Liga de fútbol turca es una de las pocas en el mundo que continúa con su normal desarrollo mientras la pandemia sigue su avance.

Esta misma semana, Obi Mikel declaró que "en la vida hay más cosas que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación".

En su cuenta de Instagram, publicó hace unas horas el siguiente mensaje:

"Me gustaría agradecer a todos los aficionados su apoyo. También quiero dar las gracias a todos mis compañeros de equipo, personal técnico, equipo médico y utilleros, por haber llegado tan lejos esta temporada. Os deseo lo mejor para ganar la LIga. Ha sido una de las decisiones más diras que he tomado nunca, pero en esta sitiuación todos tenemos que cuidar de nuestras familias, pasar nuestro tiempo con ellos y protegerlos", decía el nigeriano en redes sociales, al tiempo que acompañaba su mensaje con los hasthag #lavidaesloprimero #quédateencasa #familia.