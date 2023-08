Muere Carlo Mazzone, descubridor de Totti y entrenador de Guardiola

Carlo Mazzone, descubridor de Francesco Totti y una de las figuras más emblemáticas del fútbol italiano, falleció este sábado a los 86 años. Nacido en Roma en 1937, el extécnico deja para la posteridad el récord de presencias como entrenador de la Serie A con un total de 797 apariciones.

Exfutbolista del Roma, del SPAL, del Siena y del Ascoli, donde se retiró en 1969, Mazzone será siempre recordado por su longeva carrera como entrenador en la que lideró al propio Ascoli, al Fiorentina, al Bolonia, al Cagliari, al Roma, al Nápoles y al Brescia, entre otros tantos.

Mazzone logró dos ascensos en tres años con el Ascoli, un equipo que en 2018 nombró una de las gradas en su nombre, justo en el mismo año en el que entró en el Salón de la Fama del fútbol italiano.

Con la 'Fiore' levantó una Copa de la Liga italiano-inglesa en 1975, un ascenso con el Lecce a Serie A, una Intertoto en con el Bolonia, donde también llegó a semis de Copa de la UEFA, y logró devolver al Cagliari a Europa 21 años después.

Fue entrenador durante tres temporadas del equipo de su infancia, un Roma en el que no alzó trofeo alguno, pero en el que consiguió ganarse el cariño de por vida de los romanistas al descubrir y dar un papel protagonista a la leyenda más importante de su historia, un joven Francesco Totti que se afianzó de su mano en el primer equipo.

Sin embargo, no fue el único descubrimiento que hizo el técnico. En el Brescia, con Baggio como principal figura en ataque, retrasó la figura de Andrea Pirlo a la medular, un movimiento que sin duda afectó en el devenir de la historia del fútbol italiano.

De hecho, también en el Brescia, Mazzone coincidió con Pep Guardiola, con el que enseguida conectó tanto en lo futbolístico como en lo personal, hasta tal punto que el propio Guardiola le invitó en 2009 a ver la final de Liga de Campeones de su Barcelona ante en Manchester United.

Una leyenda como Gianluigi Buffon mostró su tristeza en redes sociales.

"Carlo Mazzone es un icono del fútbol que me ha conquistado el corazón. La pasión arrolladora que derramó en los equipos fue verdaderamente única e irrepetible. Como prueba de su magnífico carácter, tengo una anécdota fantástica de un Parma-Brescia terminado 3- 0", comentó el legendario portero, recientemente retirado.

"Con el marcador 1 a 0 y a 15 minutos del final hice una triple parada que salvó el resultado. Al final del partido se me cruzó y en medio de una treintena de personas me dijo 'Buffon... pero que te he hecho? Hoy me pareciste a Lazzaro (portero)... La noticia de su fallecimiento deja un vacío que no se puede llenar, pero su impacto vivirá para siempre", sentenció el meta.