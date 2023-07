Mpanzu hace realidad el 'modo carrera'

La historia de Pelly Ruddock Mpanzu con el Luton Town parece digna del "modo carrera" de un videojuego de fútbol. El futbolista inglés llegó en 2014 procedente del West Ham sin saber que iba a pasar a la historia con su nuevo club. Tras diez temporadas en este pueblo del norte de Londres, puede presumir de ser el único jugador en conseguir ascender, con un mismo equipo, cuatro categorías consiguiendo 23 goles en 364 apariciones. O lo que es lo mismo, desde el fútbol no profesional hasta la Premier League, una hazaña digna de un videojuego.

En 2013 se unió al Luton en calidad de cedido en busca de minutos y en dos meses pasó a convertirse en propiedad del equipo inglés para ascender unos meses después al fútbol profesional.

Pelly Ruddock Mpanzu is the first player to go from non-league to the #PL with the same club!



2013: Joins @LutonTown ??

2014: Promoted to League Two ??

2018: Promoted to League One ??

2019: Promoted to Championship ??

2023: Promoted to PL ??

2023: Signs new contract ?? pic.twitter.com/5DkKdaRPcj