Mourinho, presentado con el Tottenham: "Cuando llego a un equipo, me pongo su pijama y duermo con él"

José Mourinho está de vuelta. Este jueves, fue presentado como nuevo entrenador del Tottenham inglés: "No voy a cometer los mismos errores, voy a cometer nuevos errores. Seré más fuerte", dijo un Mourinho que aprovechó para felicitar a su precedesor en el banquillo de los 'Spurs', Mauricio Pochettino: "Tengo que felicitarlo por el increíble trabajo que ha hecho. Este club siempre será su hogar, este campo de entrenamiento es su campo de entrenamiento. Siempre será bienvenido aquí. Pronto encontrará la felicidad y lo dará todo igual que hizo en este club."

Su primer rival será otro antiguo entrenador del Real Madrid, Manuel Pellegrini. El argentino ocupa actualmente el banquillo del West Ham, decimosexto clasificado de la Premier y que recibirá el sábado al Tottenham.

"Mourinho lleva dos días a cargo del equipo, así que no creo que pueda cambiar demasiado. No es mi amigo, pero tampoco mi enemigo. Quizás pienso de manera distinta, pero no es mi enemigo. Todos tienen sus opciones de jugar fútbol de la manera que quieran", apuntó sobre el luso, con el que protagonizó una polémica durante la época de ambos en España, cuando Pellegrini, también extécnico del Real Madrid, dirigía al Málaga y Mourinho dijo que nunca aceptaría un trabajo así si le despedían.

"No podemos ganar la Premier esta temporada. Podemos, y no digo que vayamos a hacerlo, pero podemos ganarla la próxima", comentó en cuanto a objetivos.

Cuando todavía entrenaba al Chelsea, Mourinho aseguró que nunca entrenaría al Tottenham, uno de los rivales londinenses de los Blues.

El técnico bromeó hoy cuando los periodistas le preguntaron por esa promesa y aseguró que las circunstancias han cambiado: "Eso fue antes de que me echaran", esgrimió.

Preguntado por si la final de Champions que perdió el Tottenham afectó de forma emocional a la plantilla, respondió: "No lo sé porque yo nunca he perdido una final de Champions League".

También recordó su paso por el Real Madrid: "Tengo muchos amigos en el Madrid, el presidente Florentino el primero. Hablamos e intercambiamos mensajes. Él me ama y lo yo amo".

"Deberían verme como míster Inter, míster Real Madrid o míster Oporto. Creo que deberían verme como míster club. Siempre bromeo con que, cuando llego a un equipo, me pongo el pijama del club e incluso duermo con él. Trabajo y duermo, chándal y pijama, a veces me confundo con uno y otro. Soy un hombre de club, pero de muchos clubes".