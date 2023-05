Mourinho desvela el club de su carrera por el que menos sentimientos ha tenido

Mourinho, a sus 60 años, se puede considerar como un entrenador 'trotaclubes' que ha conseguido títulos en todos los países por los que ha pasado. El luso, que ha dirigiado a nueve equipos, como primer entrenador, ha señalado el conjunto por el que menos sentimientos tuvo. A pesar de ello, ha querido destacar que siente cariño por todas las entidades en los que ha trabajado.

'The Special One' comenzó su respuesta en la rueda de prensa previa al choque ante la Fiorentina diciendo: "Espero que los aficionados del Tottenham no se lo tomen a mal, pero es el único club con el que no tengo un vínculo estrecho". Además, el luso añadió: “He establecido un gran vínculo con todos los clubs que he entrenado. Se burlan de mí cuando digo que soy hincha del Madrid, Inter y Roma. El día que deje a los Giallorossi será difícil. El único equipo con el que no tengo esa relación es el Tottenham”.



El entrenador de Setúbal quiso justificar su respuesta con dos motivos: "El estadio estaba vacío durante el Covid y Daniel Levy no puso de su parte, el señor no me dejó jugar una final para ganar un título (Carabao Cup)”, argumentó el que fue técnico de los Spurs entre diciembre de 2019 y abril de 2021.

Sobre Mendilibar

Mourinho también ha tenido palabras hacia el entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, destacando su papel en el equipo de Nervión: "Desde que llegó Mendilibar al Sevilla ha cambiado todo. A nivel interno ha mejorado mucho el equipo desde el punto de vista humano", explicó en unas declaraciones a 'Movistar'.

"Tácticamente es un honor jugar contra Mendilibar, porque para mí representa un grupo de entrenadores, que son tantos, con grandes trabajos en equipos pequeños, sin posibilidad de ganar títulos, y se pasan una carrera así. A la primera oportunidad que ha tenido de trabajar con grandes jugadores, en un gran club con historia, está en una final de Europa League. Para mí no es una sorpresa que haya llegado a la final de la Europa League, es un entrenador muy bien preparado, con sus ideas muy simples, claras, objetivas y pragmáticas" confesó el entrenador de la Roma.