Mourinho define los 'penaltis modernos': "Si tocas al rival con una uña puede ser penalti"

José Mourinho, técnico del Tottenham Hotspur, acuñó el término "penaltis modernos" para criticar la decisión del colegiado Paul Tierney de señalar al Manchester City un penalti por el derribo de Pierre-Emile Hojbjerg a Ilkay Gündogan.

"Ellos tuvieron uno de estos penaltis modernos. Yo los llamo así", dijo el técnico portugués a la cadena Sky Sports después de la derrota por 3-0 ante el City de Pep Guardiola.

