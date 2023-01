Moukoko se le escapa al Barça: renueva con el Dortmund hasta 2026

Uno de los jugadores a los que el Barça le tenía echado el ojo ha dicho adiós a la posibilidad de acabar como azulgrana. El Borussia Dortmund ha anunciado la extensión de contrato de Youssoufa Moukoko hasta 2026, lo que significa que el equipo alemán logrará mantener a una de sus grandes joyas en la actualidad.

Tal y cómo había informado Victor Navarro en El Partidazo de COPE, el Barça le tenía en vigilancia al terminar su contrato en el próximo mes de junio de 2023, por lo que era un objetivo muy jugoso por terminar contrato y por la posibilidad de que llegase gratis al cuadro culé.

Borussia Dortmund and Youssoufa Moukoko have agreed to work together until 2026 ?? pic.twitter.com/W0SqRT6Zsr