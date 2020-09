Morata, nuevo jugador de la Juventus

El Atlético de Madrid y la Juventus confirmaron este martes la cesión con opción de compra por una temporada del delantero español Álvaro Morata al club turinés, con la que el punta madrileño cierra, al menos temporalmente, una etapa de año y medio en el conjunto rojiblanco.

La operación, comunicada simultáneamente por ambos clubes, supone el préstamo por una temporada a cambio de 10 millones de euros y la posibilidad de un traspaso al final de la presente temporada a cambio de 45 millones de euros, o una nueva cesión por un curso por 10 millones, tras la cual habría una segunda opción de compra por 35 millones de euros, según detalla la web del Juventus.

Álvaro Morata controla un balón ante Sergio Ramos en el Santiago Bernabéu. CORDONPRESS

El interés del conjunto italiano en su regreso -jugó con el equipo 'bianconero' las temporada 2014-15 y 2015-16, con 27 goles en 93 partidos- conjugado con el atractivo de regresar a Italia para el jugador y la posibilidad para el Atlético de firmar al uruguayo Luis Suárez, para lo que necesita la salida de un delantero, han sido claves para que se cierre la operación.

Acuerdo con la @juventusfc para la cesión de @AlvaroMorata

ℹ https://t.co/yxo5O3im2D — Atlético de Madrid (@Atleti) September 22, 2020

La despedida del Atlético de Madrid, en su Instagram:

"Queridos Atléticos, jugar en el Atlético de Madrid ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Los que me conocen, saben que siempre tendré mi abono en el metropolitano. Quiero daros las gracias por estos dos años increíbles en los que he vivido momentos que nunca olvidaré y en los que me he sentido como uno más desde el momento en que llegué.

Luchar por estos colores ha sido un auténtico orgullo y celebrar goles con esta camiseta es un sueño cumplido.

Es un club tan grande porque su gente es la que lo hace tan grande. En mi memoria quedarán para siempre grabadas, todas esas noches históricas que cualquier futbolista soñaría con vivir.

En mi corazón, siempre habrá un sitio para vosotros.

Gracias @atleticodemadrid"

61 partidos como rojiblanco

El delantero español de 27 años sale del Atlético como cedido después de 61 encuentros oficiales en el conjunto rojiblanco (49 de Liga, 10 de Liga de Campeones y dos de la Supercopa de España) en los que ha anotado 22 goles y entregado cinco asistencias a sus compañeros.

Desde su debut, el 3 de febrero de 2019 ante el Real Betis en el Benito Villamarín, con derrota por 1-0, el punta madrileño ha peleado por el puesto de ariete titular del conjunto rojiblanco con Diego Costa, al que se ha impuesto por las repetidas lesiones del hispano-brasileño, aunque sin convertirse en imprescindible.

Sus mejores actuaciones individuales incluyen el doblete que hizo a la Real Sociedad en Anoeta en su primer mes como rojiblanco (0-2), el gol y asistencia en la remontada al Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí (2-3) o su intervención en los 17 minutos finales del duelo de cuartos de final de la última Liga de Campeones en Anfield Road contra el Liverpool, en la que dio el pase del segundo gol a Marcos Llorente y anotó el tercero con asistencia de ese mismo compañero (2-3).

Perdida la titularidad en los últimos partidos de la pasada temporada en favor de Diego Costa -aunque podría haberla recuperado en esta, según los ensayos de la última semana-, suspendió 18 meses después su etapa como rojiblanco, el retorno al club en el que jugó de alevín a cadete, antes de marcharse al Getafe y luego al Real Madrid, en el que explotó como profesional. Un nuevo retorno, este al Juventus italiano, le espera.