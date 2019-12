El Milan presenta una camiseta conmemorativa de sus 120 años de historia

La marca deportiva Puma ha lanzado una camiseta para celebrar el 120 aniversario de la fundación del equipo italiano de fútbol AC Milan, el 16 de diciembre de 1899, uno de los clubs más laureados del continente, con 18 títulos de la Serie A y 7 de la Liga de Campeones.

Fundado por el inglés Herbert Kilpin a finales de 1899, el Milan Foot-Ball and Cricket Club fue el primer equipo de fútbol formado en Milán.



La nueva camiseta diseñada para celebrar esta efeméride incluye elementos gráficos que conmemoran el 120 aniversario, entre ellos la emblemática declaración de fundación de Herbert Kilpin: "We're going to be a team of devils. Our colors will be red like flames, and black like our opponents' fear!", impresa en la camiseta para que los jugadores la lleven con orgullo.



This is the story of our flag, of our pride, of passion and elegance. Past, present, and future. This is #ACMilan ❤⚫#Passion120 #SempreMilan pic.twitter.com/AHbKcCYRPv — AC Milan (@acmilan) December 2, 2019

Además, el logo del AC Milan situado en la parte superior izquierda incluye bajo el escudo el número 120 y, en la parte posterior del cuello, se han incorporado las fechas 1899 y 2019 en dorado.

La camiseta del AC Milan 120 aniversario estará disponible desde este lunes y estará limitada a 1.899 unidades presentadas en un paquete especial.

Además de la equipación oficial para los partidos, también estará disponible una colección cápsula formada por una camiseta, una chaqueta de chándal T7, una gorra, una bufanda y un balón de fútbol que se podrá adquirir en las tiendas oficiales del AC Milan, la web y tiendas seleccionadas de Puma de todo el mundo.